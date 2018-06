Paris – Der als Nummer zwei gesetzte Deutsche Alexander Zverev hat am Freitag wie in Runde zwei über fünf Sätze gehen müssen, um die nächste Phase der Tennis-French-Open in Paris zu erreichen. Erst nach 3:54 Stunden kämpfte sich Zverev gegen Damir Dzumhur (BIH-26) mit 6:2,3:6,4:6,7:6(3),7:5 ins Achtelfinale. Diesmal war es aber noch knapper, denn Dzumhur hatte bei 5:4 im Schluss-Satz einen Matchball.

Zverev, der in der Runde davor gegen Dusan Lajovic (SRB) ebenfalls über die volle Distanz hatte gehen können, ist damit weiter auf Kurs für den „programmierten“ Viertelfinal-Schlager gegen Dominic Thiem (AUT-7).

Dimitrov scheitert

Mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow hat sich am Freitag die Nummer vier der Tennis-French-Open schon in der dritten Runde verabschieden müssen. Der Bulgare unterlag dem 34-jährigen Spanier Fernando Verdasco nach 2:21 Stunden mit 6:7(4),2:6,4:6. Dimitrow befand sich wie auch Thiem in der unteren Tableau-Hälfte. (APA)