Paris – Mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow hat sich am Freitag die Nummer vier der Tennis-French-Open schon in der dritten Runde verabschieden müssen. Der Bulgare unterlag dem 34-jährigen Spanier Fernando Verdasco nach 2:21 Stunden mit 6:7(4),2:6,4:6. Dimitrow befand sich wie auch Dominic Thiem, der in Paris später am Freitag im Einsatz ist, in der unteren Tableau-Hälfte. (APA)