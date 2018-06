Im mit 8,9 Millionen Dollar dotierten Memorial Tournament in Dublin/Ohio, dem letzten bedeutenden Golfturnier vor den US Open, hat sich Tiger Woods weiter verbessert. Nach einer 68er-Runde am Samstag hielt der ehemalige Weltranglistenerste bei 207 Schlägen (72+67+68) und ging damit als Siebenter in die Schlussrunde am Sonntag. Spitzenreiter war sein US-Landsmann Bryson DeChambeau (202/69+67+66).

Kurz vor Schluss der dritten Runde stand Woods sogar noch besser da, jedoch musste er im Finish zwei Schlagverluste hinnehmen. Die aktuelle Verfassung des Superstars deutet aber darauf hin, dass der 42-Jährige zum engeren Favoritenkreis bei den am 14. Juni beginnenden US Open im Shinnecock Hills Golf Club auf Long Island zählen wird. Woods‘ 14. und bisher letzter Major-Triumph liegt mittlerweile zehn Jahre zurück. Damals gewann er die US Open in La Jolla/Kalifornien. (APA)