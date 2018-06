Paris – Ein über weite Strecken entfesselter Dominic Thiem erreichte am Sonntag zum dritten Mal in Folge das Viertelfinale der French Open in Paris. Der 24-jährige Niederösterreicher feierte seinen ersten Sieg im dritten Duell mit dem Japaner Kei Nishikori und auch den ersten auf dem Center Court von Roland Garros. Thiem gewann nach 2:28 Stunden mit 6:2,6:0,5:7,6:4.

Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Achte am Dienstag im Duell der zwei größten Herausforderer von Topstar Rafael Nadal auf den als Nummer zwei gesetzten Deutschen Alexander Zverev. Dieser hatte zuvor den Russen Karen Chatschanow in fünf Sätzen 4:6,7:6(4),2:6,6:3,6:3 niedergerungen und zum dritten Mal en suite einen 1:2-Satzrückstand noch in einen Sieg verwandelt.

Für den Einzug in die Runde der letzten acht kassiert Thiem brutto 380.000 Euro und bekommt 360 Zähler für die Weltrangliste und das ATP-Race gutgeschrieben. Thiem ist auch erst der zweite Österreicher nach Thomas Muster (9 Viertelfinali), der zumindest dreimal ein Major-Viertelfinale erreicht hat.

Thiem konnte ein bisschen mehr genießen

„Die ersten zwei Sätze waren toll, aber da hat Kei auch noch nicht sein bestes Tennis gezeigt. Er hat dann sein Level angehoben und dann war es ein 50:50-Match“, sagte Thiem noch auf dem Platz. „Am Ende war ich ein bisschen nervös, weil es ist etwas sehr Spezielles, auf das Viertelfinale bei den French Open aufzuschlagen“, gestand der Weltranglisten-Achte. Thiem war erleichtert, auf dem größten Sandplatz-Court der Welt endlich einmal nicht gegen den „Sand-König“ angetreten zu sein. „Das war das erste Mal, dass ich auf diesem Platz nicht gegen Rafa (Nadal) gespielt habe. Also konnte ich es ein bisschen mehr genießen.“

Gegen Zverev, der nun mit wesentlich mehr Spielstunden auf dem Platz ins Viertelfinale geht, führt Thiem im Head-to-Head mit 4:2. Allerdings hat der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg das bisher letzte Duell und das einzige 2018 im Finale von Madrid mit 6:4,6:4 gewonnen. „Das war das Match, das sich alle gewünscht haben. Es war sein dritter Fünfsatzsieg in Serie. Ich hoffe, dass ich einen körperlichen Vorteil habe“, sagte Thiem.

Bereits zuvor hatten sich auch Oliver Marach und sein kroatischer Partner Mate Pavic sowie auch Alexander Peya im Mixed mit Nicole Melichar für die Viertelfinali qualifiziert. Peya steht im Herren-Doppel mit Nikola Mektic (CRO) ebenso unter den letzten acht Paaren. (APA)