Corinna Kuhnle hat am Sonntag bei den Slalom-Europameisterschaften der Wildwasser-Kanuten in Prag Silber im Kajak-Einer gewonnen. Die 30-jährige Titelverteidigerin aus Niederösterreich musste sich nur der deutschen Gesamt-Weltcupsiegerin Ricarda Funk um 1,36 Sekunden geschlagen geben. Für Österreich war es die zweite EM-Medaille nach Gold am Vortag für Viktoria Wolffhardt im Canadier-Einer.

Bereits im Semifinale hatte die zweifache Ex-Weltmeisterin Kuhnle einmal mehr ihre Klasse unter Beweis gestellt. Sie gewann die Vorschlussrunde mit 2,26 Sekunden Vorsprung auf die tschechische Lokalmatadorin Katerina Kudejova. Auch im Endlauf bot die Topfavoritin eine starke sowie fehlerfreie Leistung, die nur von Funk getoppt wurde. Für die 26-Jährige war es der zweite EM-Titel nach jenem in Wien 2014. (APA)