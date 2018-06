Mugello – Der fünffache Motorrad-Weltmeister Jorge Lorenzo feierte seinen ersten Saisonsieg. Beim Großen Preis von Italien in Mugello setzte sich der 31-jährige Spanier am Sonntag in der Moto-GP-Klasse klar vor den beiden Italienern Andrea Dovizioso und Valentino Rossi durch. Für Lorenzo war es der 66. Grand Prix-Sieg seiner Karriere, der erste für Ducati.

WM-Leader Marc Marquez war der große Verlierer in Mugello. In der fünften Runde rutschte er unmittelbar hinter dem führenden Lorenzo von der Strecke. Zwar konnte Marquez das Rennen mit rund 25 Sekunden Rückstand auf die Spitze fortsetzen. Am Ende verpasste der Spanier, der die bisher letzten drei WM-Rennen gewonnen hatte, aber als 16. sogar die Punkteränge. Dennoch bleibt Marquez Leader in der Königsklasse. Sein Vorsprung auf Verfolger Rossi beträgt immer noch 23 Punkte.

In der Moto2-Klasse triumphierte der Portugiese Miguel Oliveira. Der 23-jährige KTM-Pilot fuhr von Startplatz elf aus zum ersten Saisonsieg vor dem Italiener Lorenzo Baldassarri und dem Spanier Joan Mir (beide Kalex). Die WM-Führung behält der Italiener Francesco Bagnaia (Kalex), der in Mugello Vierter wurde.

Die Moto3-Kategorie wurde Beute des Spaniers Jorge Martin auf Honda. Zweiter des spannenden Rennens wurde Marco Bezzechi (KTM) aus Italien vor seinem Landsmann Fabio Di Giannantonio (Honda). Bezzecchi verteidigte damit seine Führung in der WM-Gesamtwertung mit nun 83 Punkten knapp vor Martin (80) und Di Giannantonio (75). (APA)