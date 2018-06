Budapest – Das DTM-Team von Mercedes will nach den Rennunfällen mit mehreren Verletzten in Budapest eine Debatte über Sicherheit beginnen. „Diese Diskussion werden wir in den kommenden Tagen sehr intensiv mit allen Beteiligten führen, mit dem Ziel, unseren Sport noch sicherer zu machen“, sagte ein Mercedes-Sprecher am Montag.

Man wolle vor allem hinterfragen, wie künftig solche Vorfälle möglichst verhindert werden können. Top-Fahrer Gary Paffett sagte dem Portal Motorsport-Total.com: „Sobald du einen solchen Unfall siehst, muss das Rennen sofort unterbrochen werden.“ Menschen hätten sterben können.

Kurz nach dem Start am Sonntag hatte starker Regen eingesetzt. Unter anderem rutschten die Mercedes-Piloten Lucas Auer und Edoardo Mortara in der Boxengasse beim Abbremsen mit ihren Autos weg. Erst nach mehreren Unfällen wurde das Rennen unterbrochen. Nach Angaben der Rennleitung des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) wurden insgesamt sieben Menschen zum Teil schwer verletzt: zwei Feuerwehrleute und ein Marshall, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten, sowie je zwei Teammitglieder von Mercedes und BMW. Am Sonntagabend wurden der Tiroler Auer, der Italiener Mortara und Bruno Spengler (BMW) aus Kanada von den Sportkommissaren des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB) nachträglich disqualifiziert.

Die Fahrer hätten unterschätzt, wie rutschig es in einem Abschnitt der Boxengasse gewesen sei, sagte der Mercedes-Sprecher. Der konkrete Betonbelag sei in Budapest von den Piloten noch nie unter solchen Verhältnissen auf Slicks befahren worden. Nachdem Auer den Unfall gehabt habe, seien alle weiteren Fahrer gewarnt worden, ergänzte der Sprecher. „Edo hat seine Geschwindigkeit zwar reduziert, allerdings war es ihm dennoch nicht möglich, das Auto zu kontrollieren.“ (APA)