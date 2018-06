Die Internationale Biathlon-Union (IBU) war angesichts eines möglichen Doping- und Korruptionsskandals in Turbulenzen geraten. Bei ihrer Sitzung in Leogang wurde deshalb kürzlich die Gründung einer Ethik-Kommission vorgeschlagen, deren Mitglieder beim Kongress in Porec (CRO/ab 5. September) gewählt werden sollen. Auch Neuwahlen sollen in Istrien stattfinden. Präsident Anders Besseberg, der sein Amt aufgrund der laufenden Ermittlungen ruhend gestellt hatte, wäre ungeachtet der Ereignisse nach 25 Jahren an der Spitze nicht mehr zur Neuwahl angetreten. Drei Wochen vor der Razzia am IBU-Sitz in Salzburg hatte der Norweger noch seinen Landsmann, Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen, für eine maßgebliche Führungsfunktion in Stellung gebracht.

Doch auch Klaus Leistner, Generalsekretär im Österreichischen Skiverband und als IBU-Vize­präsident für Finanzen zu­ständig, genießt hohes Ansehen im Gremium. In den vergangenen Wochen hatte er interimsmäßig die Agenden Bessebergs übernommen — und das zur Zufriedenheit der übrigen Verantwortlichen. Allein: Der gebürtige Linzer wird auf der bis 7. Juni geöffneten Kandidatenlisten für das IBU-Präsidentenamt nicht aufscheinen. „Ich habe einen interessanten Beruf und mit der Nordischen Ski-WM in Seefeld ein tolles Projekt in der Pipeline", winkte Leistner gegenüber der TT ab. Was ihn stolz macht: „Dass ich von einer ganzen Reihe von Leuten angefragt wurde, ob ich für dieses Ehrenamt zur Verfügung stünde." (floh)