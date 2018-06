Paris — Der zehnmalige French-Open-Sieger Rafael Nadal ist mit einiger Mühe erneut in das Halbfinale von Paris eingezogen. Der Titelverteidiger aus Spanien gewann das am Mittwochabend wegen Regens abgebrochene Match gegen den Argentinier Diego Schwartzman 4:6,6:3,6:2,6:2. Nadal trifft am Freitag in der Vorschlussrunde auf Juan Martin del Potro. Der Argentinier hatte Australian-Open-Finalist Marin Cilic aus Kroatien mit 7:6(5),5:7,6:3,7:5 ausgeschaltet. Im zweiten Halbfinale stehen sich Österreichs Nummer eins Dominic Thiem und der italienische Überraschungsmann Marco Cecchinato gegenüber.

„Es war ein sehr schwieriges Match. Diego ist ein sehr guter Freund und ein sehr guter Spieler", sagte Nadal. „Nach der Regenpause habe ich viel besser gespielt, viel aggressiver. Auch morgen wird es wieder ein schweres Match", ergänzte er mit Blick auf das Halbfinale. Nadal machte bei Sonnenschein in der Fortsetzung seines Matches eine bessere Figur als am Mittwoch, als er erstmals nach 37 gewonnenen Sätzen in Serie bei den French Open wieder einen Durchgang im Stade Roland Garros abgeben musste. Am Donnerstag machte er gleich mit dem Gewinn der ersten beiden Punkte den Satzausgleich zum 6:3 perfekt. Der nur 1,70 Meter große Schwartzman fand erst am Ende des dritten Durchgangs wieder besser zurück in die Partie. Der laufstarke Weltranglisten-Zwölfte brachte Nadal immer wieder in Bedrängnis, weil er sehr viele Bälle zurückspielte und den Weltranglisten-Ersten auch unter Druck setzen konnte.

In den entscheidenden Momenten konnte Nadal aber das Niveau erhöhen und profitierte dann auch von Schwartzmans Fehlern. Mit zwei Breaks zog der nun auch aggressiver spielende Nadal im vierten Satz auf 4:1 davon. Nach insgesamt 3:42 Spielzeit gewann der 32-Jährige auch den sechsten Vergleich gegen den nie aufgebenden Schwartzman. (dpa)