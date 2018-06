Manila – Der internationale Automobil-Verband (FIA) hat auf seiner Sitzung in Manila die von den Formel-1-Gremien ausgearbeiteten Änderungen an den Boliden ab 2019 bestätigt. Durch aerodynamische Änderungen am Frontflügel, an den Bremskanälen und am Heckflügel werden die Autos zwar pro Runde bis zu 1,5 Sekunden langsamer, das Überholen wird durch die dann möglichen geringeren Abstände aber erleichtert.

Derzeit verliert ein Verfolger wegen der ungünstigen Luftverwirbelungen an Tempo, die Reifen überhitzen schnell. Eine Neuerung tritt schon beim Großen Preis von Kanada am Wochenende in Kraft. Die Autos und Fahrer müssen sich laut FIA-Beschluss vor der Nationalhymne zehn Minuten früher am Start einfinden. Damit sollen die Medien mehr Zeit bekommen, noch in der Startaufstellung mit den Fahrern zu sprechen. (APA/dpa)