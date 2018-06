Paris – US-Open-Siegerin Sloane Stephens ist Finalgegnerin der Tennis-Weltranglisten-Ersten Simona Halep im Endspiel der French Open am Samstag. Stephens setzte sich am Donnerstag in Paris in einem amerikanischen Duell 6:4,6:4 gegen Madison Keys durch, die sie auch im Vorjahr im Finale der US Open besiegt hatte.

Für die 25-jährige Weltranglisten-Zehnte aus Florida ist es das zweite Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Halep gewann zuvor 6:1,6:4 gegen Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza aus Spanien. Mit dem Einzug in ihr drittes Paris-Finale bleibt die Rumänin nach dem Turnier die Nummer eins der Welt. Ein großer Titel fehlt der 26-Jährigen aber noch.

