Lans-en-Vercors – Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat am Donnerstag die erste schwere Bergetappe der Dauphine-Rundfahrt in den französischen Alpen gewonnen. Der Fleche-Wallone-Gewinner siegte nach 181 Kilometern in Lans-en-Vercors vor dem Iren Daniel Martin.

Der polnische Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski, der auf den letzten 1.500 Metern des Schlussanstiegs Schwierigkeiten hatte, verlor sein Gelbes Trikot an seinen Sky-Teamkollgen Gianni Moscon aus Italien. Kwiatkowski liegt jetzt sechs Sekunden hinter Moscon und dem Briten Geraint Thomas, der ebenfalls in den Sky-Farben fährt.

Der tragische Held des Tages war Moscons Landsmann Dario Cataldo, der als Ausreißer erst 300 Meter vor dem Ziel überholt wurde.

Donnerstag-Ergebnisse vom Criterium du Dauphine - 4. Etappe, Chazey-sur-Ain/Frankreich - Lans-en-Vercors/Frankreich (181,00 km): 1. Julian Alaphilippe (FRA) Quick-Step 4:26:58 Std. - 2. Daniel Martin (IRL) UAE Team Emirates - 3. Geraint Thomas (GBR) Team Sky - 4. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale alle gl. Zeit - 5. Pierre-Roger Latour (FRA) AG2R La Mondiale +00:05 Min. - 6. Adam Yates (GBR) Mitchelton-Scott gl. Zeit. Weiter: 69. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora 14:11 - 117. Matthias Brändle (AUT) Trek 20:56

Gesamtwertung: 1. Gianni Moscon (ITA) Team Sky 13:55:30 Std. - 2. Michal Kwiatkowski (POL) Team Sky +00:06 Min. - 3. Geraint Thomas (GBR) Team Sky - 4. Alaphilippe 00:48 - 5. Damiano Caruso (ITA) BMC Racing Team 00:49 - 6. Bob Jungels (LUX) Quick-Step 1:05. Weiter: 79. Pöstlberger 22:44 - 126. Brändle 35:48