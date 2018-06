Rom – Das Fahrerkarussell in der Motorrad-WM-Königsklasse MotoGP dreht sich munter weiter. Der Italiener Andrea Iannone, derzeit noch bei Suzuki unter Vertrag, fährt in der kommenden Saison für Aprilia, wie der italienische Rennstall am Freitag mitteilte. Der 28-Jährige unterschrieb bis Ende 2020 und wird Nachfolger des Briten Scott Reeding sowie Teamkollege des Spaniers Aleix Espargaro.

Zuvor hatte in dieser Woche bereits der dreifache MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo bekanntgegeben, dass er in den kommenden beiden Jahren mit seinem spanischen Landsmann Marc Marquez für Repsol Honda auf Titeljagd gehen werde. Lorenzos Nachfolger bei Ducati wird der Italiener Danilo Petrucci. Der 32-jährige Spanier Dani Pedrosa, heuer noch Teamkollege von Titelverteidiger und MotoGP-Vierfach-Weltmeister Marquez, hat noch keinen Vertrag für nächstes Jahr. (APA)