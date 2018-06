Wien/Tokio – Joan Mir fährt ab 2019 für Suzuki in der MotoGP. Das japanische Werksteam hat am Montag das Engagement des 20-jährigen Moto3-Weltmeisters aus Palma de Mallorca, der aktuell in der Moto2 startet, bekannt gegeben. Mir ersetzt nach seinem Blitz-Aufstieg den zu Aprilia wechselnden Italiener Andrea Iannone und wird mit Alex Rins ein rein spanisches Fahrer-Duo bei Suzuki bilden. (APA/Reuters)