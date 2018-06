Tennis-Star Roger Federer kann am Samstag beim Rasen-Turnier in Stuttgart den erneuten Sprung an die Spitze der Weltrangliste schaffen. Der Schweizer setzte sich am Freitag gegen den Argentinier Guido Pella 6:4,6:4 durch und zog ins Halbfinale ein. Mit dem erstmaligen Erreichen des Endspiels am Weissenhof würde der 36-Jährige den Spanier Rafael Nadal als Nummer eins im ATP-Ranking ablösen.

Gegen Pella nutzte Federer in jedem Satz eine Breakchance und geriet bei eigenem Service lange Zeit nicht unter Druck. Bis zum 4:2 im zweiten Durchgang überließ er Pella nur vier Punkte, wenn er aufschlug. Erst kurz vor dem Ende der 65 Minuten langen Begegnung musste Federer zwei Breakchancen abwehren.

Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Federer hatte vor dem mit 729.340 Euro dotierten Turnier auf die Sandplatz-Saison verzichtet und eine mehr als zweimonatige Wettkampfpause eingelegt. (APA)