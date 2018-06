Von Benjamin Kiechl

Mutters — Eine knatternde Motorsäge übertönt die grölende Menschenmenge. Männer stehen in kurzen Hosen und mit Bierbechern in der Hand an der Absperrung und blicken auf eine haushohe Holz-Schanze. Bei jedem Fahrer, der beim Slope­style über die riesigen Kicker braust, wird gejubelt — und teilweise im Freudentaumel das Bier verschüttet.

Das Bike-Festival Crankworx lockte gestern zur Königsdisziplin rund 6000 Fans nach Mutters. Der Zustrom übertrifft die kühnsten Erwartungen: An den drei Ticket-Kassen will die Warteschlange auch eine halbe Stunde nach Beginn des Wettkampfs nicht abreißen.

Wer endlich drin ist, feiert bei Prachtwetter eine Party auf zwei Rädern. Dass es staubig und heiß ist, stört niemanden. „Hier darf man nicht spießig sein. Crankworx ist einfach geil, es ist ein Event für junge Leute", erzählt Joschi Klein, der auch bereits bei Crankworx in Neuseeland dabei war. Der Deutsche fühlt sich in der Biker-Szene richtig wohl. „Wir haben selber einen Dirt-Park, aber das hier ist eine Nummer größer." Gemeinsam mit Freunden übernachtet er seit Beginn des Events auf dem eigens eingerichteten Festival-Campingplatz. Was den Studenten stört: „Die 20 Euro Eintritt sind schon grenzwertig!" Letztes Jahr war der Eintritt noch gratis. Vor allem deutsche Mountainbike-Fans scheinen in Mutters gut vertreten zu sein.

Die Top-Fahrer beim Slopestyle kommen aus Frankreich oder Übersee. Österreicher sind in diesem Bewerb keine am Start, aber das stört scheinbar niemanden. Auch viele Familien mit Kleinkindern oder Hunden genießen im Gras sitzend die Atmosphäre, als direkt nebenan BMX-Legende Ryan Nyquist (39 Jahre!) mit „Seven Twenty Whale Tail" den Adrenalinspiegel steigen lässt.

Während das Finale (mit einigen Stürzen) seinen Lauf nimmt, geht es im kleinen Festivaldorf ruhiger zu. Hier kann man etwa Schutzausrüstung kaufen. Rund 500 Euro kosten Helm und Schutz-Protektoren, die vor allem heute (ab 11.30 Uhr

Götzens) im abschließenden Downhill-Bewerb gefragt sind. „Die Fahrer ziehen in den Krieg", drückt es Julian Winkler von einer bekannten Bike-Ausrüsterfirma etwas martialisch aus. Gleich nebenan ist das Fahrraddepot: „Wir sind ausgebucht", erzählt Mitarbeiterin Alex und bewacht rund 180 bis zu 7000 Euro teure Räder. Sie verkauft auch Fahrrad-Versicherungen und hofft zukünftig auf gute Geschäfte: „Heute wollen die Leute aber nur feiern."