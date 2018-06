Das Finale der Central European Football League gewonnen, den Play-off-Platz in der Austrian Football League bereits sicher: Trotzdem gaben die Swarco Raiders gegen die Danube Dragons gestern im Tivoli weiter Vollgas. Den ersten Touchdown der Raiders durch Adrian Platzgummer konnten die Wiener noch ausgleichen, dann zogen die Tiroler vor 2700 Zuschauern aber immer weiter davon. Nach dem 28:21 zur Pause ließen die Raiders in Hälfte zwei überhaupt keine gegnerischen Punkte mehr zu. Im Gegenzug punkteten die Tiroler aber fleißig und stellten den 47:21-Heimsieg sicher. „Ich bin froh, dass wir diese schwierige Aufgabe so gut bewältigen konnten", freute sich Coach Shuan Fatah. (a.m.)