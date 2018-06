Annaberg – Im September wird Marcel Hirscher zum ersten Mal Papa, jetzt haben er und seine langjährige Freundin Laura auch den Bund fürs Leben geschlossen: Abseits der Öffentlichkeit hat der Doppel-Olympiasieger auf Ibiza zu der Frau seines Herzens Ja gesagt. Die Hochzeit hat das Skiass bestätigt, alles Weitere soll aber privat bleiben.

Ob der Salzburger zum Geburtstermin schon seinen Weltcupstart in Sölden vorbereitet, ist bislang ebenfalls noch ein Geheimnis. Denn erst am 4. Juli wird Hirscher im Rahmen eins Pressetermins über die Fortsetzung seiner sportlichen Karriere und seine konkreten Ziele in näherer Zukunft sprechen.

Es bleibt also spannend im Hause Hirscher. (TT.com)