Österreich Tennis-Ass Dominic Thiem ist am Mittwoch beim Rasen-Tennisturnier von Halle im Achtelfinale ausgeschieden. Der 24-Jährige unterlag nach einer insgesamt enttäuschenden Leistung als Nummer drei gesetzt Yuichi Sugita in 1:28 Stunden 2:6,5:7. Der Japaner stellte damit im Head-to-Head auf 1:1. Für Thiem geht es in der übernächsten Woche beim Grand Slam in Wimbledon weiter. (APA)