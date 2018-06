Wörgl — Zum Auftakt in das Radsport-Wochenende ging es am Freitag bei der zehnten Auflage des Int. Raiffeisen Tom Tailor Radkriteriums in Wörgl rund. In der Eliteklass­e (60 Runden) siegte Jonas Schmeiser (RSC Kempten) nach einem harten Duell vor Helmut Trettwer (Maloj­a Pushbiker) und Florenz Knauer (Radteam Hermann). Die Tiroler Meisterschaftswertung in der Kategorie Elit­e gewann Lukas Stoiber vor Michael Sprenger (beide Union Radteam Tirol) und Daniel Knapp (Tirol Cycling Team).

Einige Kilometer weiter östlich geht am Samstag mit dem KitzAlpBike Marathon ein weiteres Highlight der Radwoche in Szene. Start ist um 9 Uhr in Kirchberg. (TT)