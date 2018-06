Ostrava (Ostrau) – Österreichs Beachvolleyballer sind am Freitag beim World-Tour-Turnier in Ostrava ausgeschieden. Die Vizeweltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst mussten sich in der Zwischenrunde den Polen Mariusz Prudel/Jakub Szalankiewicz mit 0:2 geschlagen geben.

Noch in der Gruppenphase verloren Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig ihre entscheidenden Spiele um den Aufstieg. Ermacora/Pristauz unterlagen den Letten Martins Plavins/Edgars Tocs mit 0:2, Schützenhöfer/Plesiutschnig mussten sich den Japanerinnen Akiko Hasegawa/Azusa Futami ebenfalls mit 0:2 geschlagen geben. (APA)