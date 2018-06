Nürnberg – Die Podestplätze waren für Philipp Eng und Lucas Auer am Samstag im siebenten Saisonrennen des Deutschen Tourenwagen Masters auf den Norisring in Nürnberg außer Reichweite. Der Salzburger erreichte aber im BMW M4 nach zweitbester Zeit im Qualifying als Fünfter sein bisher bestes Resultat. Der Tiroler landete beim Doppelsieg seines Mercedes-Teams an der siebenten Stelle.

Der Brite Gary Paffett übernahm dank des zweiten Platzes hinter dem Italiener Edoardo Mortara die Gesamtführung von Timo Glock. Der Deutsche kam im BMW nicht über den zehnten Platz hinaus. Für Mortara war es der zweite Saisonsieg und der insgesamt zehnte in der DTM.

Berger stellt Weichen für die Zukunft

DTM-Chef Gerhard Berger hat übrigens die Weichen für die Weiterentwicklung der Rennserie gestellt. Am Samstag wurde eine Übereinkunft mit der japanischen Super-GT-Meisterschaft über ein gemeinsames technisches Reglement ab 2020 bekanntgegeben. Schon 2019 sollen zwei gemeinsame Rennen veranstaltet werden.

Berger bezeichnete die Vereinbarung, für die er seit Monaten gearbeitet und geworben hatte, als „Meilenstein für den internationalen Motorsport. Dieses Reglement ermöglicht es Herstellern und Teams, zu überschaubaren Kosten spektakulären Motorsport auf zwei Kontinenten zu betreiben - und damit viele Menschen zu erreichen“, sagte der Tiroler. Die Motoren sollen mit rund 620 PS um etwa 100 PS stärker sein als die derzeitigen DTM-Triebwerke.

Die Zukunft der DTM bleibt indes ungewiss. Mercedes zieht sich nach der laufenden Saison aus der Serie zurück. Die verbleibenden Hersteller Audi und BMW fordern deshalb den Einstieg eines Nachfolgers bis spätestens 2020. Audi dringt dabei auf Klarheit über die Zukunft der Serie in diesem Sommer. (APA)

DTM am Norisring: 1. Edoardo Mortara (ITA) Mercedes-AMG C 63 56:12,918 Min. - 2. Gary Paffett (GBR) Mercedes +0,681 Sek. - 3. Marco Wittmann (GER) BMW M4 1,286 - 4. Paul di Resta (GBR) Mercedes 8,550 - 5. Philipp Eng (AUT) 13,773 - 6. Bruno Spengler (CAN) BMW 14,169 - 7. Lucas Auer (AUT) Mercedes 14,874

Gesamtwertung nach 7 Rennen: 1. Paffett 97 - 2. Timo Glock (GER) BMW 91 - 3. Di Resta 79. Weiter: 6. Auer 63 - 7. Eng 53