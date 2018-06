London – Der Tscheche Tomas Berdych hat am Sonntag sein Antreten beim Tennis-Grand-Slam-Turnier von Wimbledon wegen Rückenproblemen abgesagt. „Leider wurde es nicht besser. Alle Behandlungen, um für die Rasensaison fit zu werden, waren nicht erfolgreich“, schrieb der 32-Jährige auf Twitter. Berdych hatte in den vergangenen zwei Jahren in Wimbledon jeweils das Halbfinale erreicht. (APA/sda)