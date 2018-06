Kopenhagen – Österreichs Handball-Nationalteam der Männer trifft bei der WM 2019 in Gruppe C auf Co-Veranstalter Dänemark, Norwegen, Tunesien, Chile und Saudi-Arabien. Gespielt wird in Herning. Das wurde am Montag bei der Auslosung in Kopenhagen festgelegt.

Weitere Spielorte bei dem für 10. bis 27. Jänner angesetzten Turnier sind Kopenhagen (Gruppe D) sowie die deutschen Schauplätze Berlin (A) und München (B).

Gruppen-Einteilung für die Handball-WM 2019

Gruppe A (Berlin): Frankreich, Russland, Deutschland, Serbien, Brasilien, Korea

Gruppe B (München): Spanien, Kroatien, Mazedonien, Island, Bahrain, Japan

Gruppe C (Herning): Dänemark, Norwegen, Österreich, Tunesien, Chile, Saudi-Arabien

Gruppe D (Kopenhagen): Schweden, Ungarn, Katar, Argentinien, Ägypten, Angola