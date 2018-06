Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Andy Murray hat am Montag den ersten Sieg seit seinem Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause gefeiert. Der Schotte fegte den Schweizer Stan Wawrinka beim Rasenturnier im englischen Eastbourne in der ersten Runde in nur 79 Minuten mit 6:1,6:3 vom Platz.

Der bisher letzte Erfolg war Murray im Vorjahr im Londoner Queen‘s Club gegen den Australier Nick Kyrgios gelungen. In Eastbourne trifft der dreifache Grand-Slam-Sieger in der nächsten Runde auf den an Nummer zwei gesetzten Kyle Edmund (GBR). (APA)