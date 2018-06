London – Jürgen Melzer und Dennis Novak spielen um Plätze im Wimbledon-Hauptfeld. Während mit Gerald Melzer am Dienstag der höchstgereihte Österreicher in der 2. Qualifikationsrunde unerwartet scheiterte, erreichte sein älterer Bruder Jürgen mit einem 6:3,6:2 über den Japaner Go Soeda und Novak mit einem 6:2,7:5 über den Amerikaner Donald Young die dritte und letzte Runde.

Dort geht es für beide Österreicher gegen Spieler aus Deutschland. Melzer trifft im Kampf um einen Platz beim bedeutendsten Rasen-Tennisturnier der Welt auf Yannick Maden, Novak auf Matthias Bachinger. Und sie hoffen dabei auf ein besseres Ende in ihren Nachbarschaftsduellen, nachdem der als Nummer 6 gesetzte Gerald Melzer am Dienstag unerwartet mit 6:2,4:6,2:6 an Dominik Köpfer und damit einem Deutschen gescheitert ist.

Erfolgreich gestaltete Barbara Haas ihren Quali-Auftakt für Wimbledon. In Runde eins stand die Oberösterreicherin bei Matchball gegen sich in Roehampton aber schon mit dem Rücken an der Wand, ehe ihr nach 2:13 Stunden doch noch ein 3:6,6:4,7:5-Erfolg gegen die Niederländerin Bibiane Schoofs gelang. In Runde zwei geht es am Mittwoch ab 12.00 Uhr MESZ gegen Dajana Jastremska aus der Ukraine. (APA)