Wien – Österreichs Handballmänner starten mit einer vermeintlich leichten Aufgabe in die kommende Weltmeisterschaft. Das Auftaktspiel von Gruppe C in Herning bestreitet man am 11. Jänner gegen Saudi-Arabien, es folgen Duelle mit Chile (12. Jänner), Norwegen (14. Jänner), Gastgeber Dänemark (15. Jänner) und zum Abschluss Tunesien (17. Jänner). Dies gab der Weltverband IHF auf seiner Website bekannt.

Die drei Gruppe-C-Aufsteiger treffen in der Zwischenrunde ebenfalls in Herning auf die Top drei der Gruppe D, die sich aus Schweden, Ungarn, Katar, Argentinien, Ägypten und Angola zusammensetzt. (APA)