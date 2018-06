Nürburgring – So schnell ist noch niemand durch die berüchtigte Nordschleife des Nürburgrings gerast: Der zweifache Le-Mans-Sieger und Langstreckenweltmeister Timo Bernhard brach Freitag den 35 Jahre alten Streckenrekord in der „Grünen Hölle“. In einem Porsche bewältigte der Deutsche die fast 21 Kilometer lange Runde in 5:19,55 Minuten, wie der Stuttgarter Sportwagen-Hersteller mitteilte.

Damit war Bernhard im Schnitt mit rund 234 km/h unterwegs - und fast eine Minute schneller als Stefan Bellof, der die Strecke Ende Mai 1983 in 6:11,13 Minuten absolvierte.

Es gibt verschiedene Versionen des Nürburgrings, unter anderem die legendäre 20,8 Kilometer lange Nordschleife mit mehr als 70 Kurven. In den vergangenen Jahren wurde deren Piste verbessert und sicherer gemacht. Auf dieser Strecke war 1976 Niki Lauda in der Formel 1 schwer verunglückt. Formel-1-Rennen durften später nur noch auf einer moderneren und kürzeren Strecke stattfinden. (APA/dpa)