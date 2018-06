Österreichs Baseball-Nationalteam hat am Samstag den Aufstieg in den A-Pool der an Deutschland vergebenen EM 2019 geschafft. Die rot-weiß-rote Truppe feierte am Ducksfield in Wr. Neustadt im zweiten Match des „best of three“-Play-offs gegen Litauen einen 25:3-Sieg, nachdem am Freitag mit 10:0 gewonnen worden war. Der Kantersieg war durch eine gute Offensive und gegnerische Defensivfehler möglich. (APA)