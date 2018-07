London – French-Open-Finalist Dominic Thiem hat nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon wegen einer Verletzung im ATP-Ranking zwei Plätze verloren und ist nun Neunter. Während die Top 4 angeführt von Rafael Nadal unverändert blieben, schob sich Wimbledon-Finalist Kevin Anderson von der achten Stelle als Fünfter erstmals in die Top 5, Champion Novak Djokovic kehrte in die Top Ten zurück.

Durch das Viertelfinal-Aus von Roger Federer und das Erreichen des Semifinales von Nadal hat der Spanier allerdings seinen Vorsprung auf den Schweizer massiv vergrößert: Waren es vor Wimbledon nur 50 Zähler, sind es nun 2.230. Aus österreichischer Sicht hat sich der Drittrundeneinzug von Qualifikant Dennis Novak mit einem Sprung von 41 Plätzen auf Position 130 bemerkbar gemacht. Auch der 22-jährige Lucas Miedler, der beim Winnipeg-Challenger (75.000 Dollar) erst im Finale gestoppt wurde, verbesserte sich gleich um 85 Plätze auf seine bisher beste Platzierung an die 234. Stelle. Sebastian Ofner fiel hingegen aus den Top 200.

Umwälzungen gab es nach dem dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres auch bei den Damen, auch wenn die früh ausgeschiedenen Simona Halep und Caroline Wozniacki weiterhin ganz vorne liegen. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber schob sich vom zehnten auf den vierten Platz, während Vorjahressiegerin Garbine Muguruza nach ihrem vorzeitigen Aus auf Platz 7 zurückfiel. Finalistin Serena Williams machte einen Satz von 181 auf 28. (APA)