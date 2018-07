Golfprofi Bernd Wiesberger muss sich nach langer Rehabilitation des im Mai verletzten Handgelenks nun doch einer Operation unterziehen. Bei dem Eingriff am Mittwoch in einer Spezialklinik in England werden laut Mitteilung vom Montag geschädigte Strukturen neben der eingerissenen Sehne stabilisiert. Wiesberger fällt wegen der nötigen Zwangspause und des Aufbauprogramms für die restliche Saison aus. (APA)