Innsbruck – Die Hypo Tirol Alpenvolleys haben ihre Kaderzusammenstellung abgeschlossen. Am Dienstag wurde die Verpflichtung des australischen Teamspielers Thomas Hodges (Diagonal) bekannt gegeben, der vergangene Saison in Italien im Einsatz war. Zudem verstärkt der Brasilianer Hugo De Leon Guimarares Da Silva (Außenangriff), der zuletzt in Polen spielte, die Mannschaft von Trainer Stefan Chrtiansky.

„Ich glaube, wir sind um einiges stärker geworden“, blickt Manager Hannes Kronthaler der zweiten Saison in der deutschen Volleyball-Bundesliga gespannt entgegen. (TT.com)