Die Tiroler Olympia-Teilnehmerin Christine Wolf und Sarah Schober (Stmk.) haben für den ÖGV einen Startplatz bei der ersten Team-EM im Golf gesichert. Je 16 Paare spielen bei Damen und Herren sowie anschließend als Vierer-Teams im Mixed in Gleneagles um die Medaillen. Die Titelkämpfe vom 8. bis 12. August sind Teil der Multisport-EM in sechs Sportarten in Glasgow.