Lausanne/Wien – Das Internationale Olympische Komitee treibt die Gleichberechtigung weiter voran. Bei den Winterspielen 2022 in Peking wird der Anteil der Frauen des nach wie vor knapp 2.900-köpfigen Teilnehmerfeldes 45,44 Prozent betragen. Dem voran geht eine Reduzierung von männlichen Athleten quer durch zahlreiche Sportarten und Sparten. Von sieben neuen Medaillen-Events entfallen vier auf Mixed.

1924 in Chamonix waren laut IOC-Angaben gerade einmal elf Frauen am Start, das bedeutet einen Prozentsatz von 4,3. 70 Jahre später 1994 in Lillehammer bewegte sich der Frauenanteil mit genau 30 Prozent erstmals im Dreißigerbereich bei Winterspielen, 2010 in Vancouver waren es 40,7, 2018 in Pyeongchang 41,9.

Insgesamt 41 Sportler weniger

Dem neuerlich erhöhten Frauenanteil beschloss das IOC-Exekutivkomitee auf seiner Sitzung in Lausanne. Er geht Hand in Hand mit der Reduzierung von Quotenplätzen im Männerbereich, wird unter dem Strich doch eine Verringerung des Total-Aufgebots um 41 Sportler auf 2.892 erreicht. Waren im Februar in Pyeongchang 1.722 Herren und 1.211 Damen am Start, so werden es 2022 in China 1.578 Herren und 1.314 Damen sein. (APA)