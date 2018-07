Kitzbühel – Mit seinem ersten Challenger-Titel am Sonntag in Astana sicherte sich Sebastian Ofner auch die Wildcard für die Generali Open in Kitzbühel (28. Juli - 4. August). „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Turnierdirektor Alexander Antonitsch. Mit dem Finalsieg über den deutschen Daniel Brands lieferte der 22-jährige Steirer allerdings die ausschlaggebenden Argumente für sich.

„In Kitzbühel habe ich einen meiner schönsten Erfolge gefeiert, ich freue mich auf die Rückkehr“, meinte Ofner, der im Vorjahr in der Gamsstadt überraschend bis ins Halbfinale vorgestoßen war.

Die Quali-Wildcard der Veranstalter geht an Ofners ÖTV-Kollegen Jurij Rodionov. Jürgen Melzer wurde mit einem Freilos für den Doppel-Bewerb ausgestattet, in dem er mit dem Deutschen Philipp Petzschner an den Start geht. (TT.com)