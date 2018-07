McLaren strukturiert weiter um und hat James Key von Toro Rosso als neuen Technikdirektor abgeworben. Das gab ein Sprecher des seit 2012 sieglosen, einstigen Formel-1-Spitzenteams am Donnerstag in Ungarn bekannt. Wann der 46-jährige Top-Experte aus England mit seiner Arbeit in Woking beginnen kann, ist offen. Laut BBC ist zudem Chef-Ingenieur Matt Morris bei McLaren zurückgetreten.