Die Beach-Volleyballer Robin Seidl/Philipp Waller haben auch beim 3*-World-Tour-Turnier der Beach-Volleyballer in Tokio das Viertelfinale erreicht. Die Haiyang-Sieger der Vorwoche setzten sich am Freitag in der Zwischenrunde gegen die Australier Rosenthal/Budinger 2:1 (-18,17,17) durch, im Achtelfinale feierte das erst unlängst formierte Duo ein glattes 2:0 (12,19) gegen die Türken Urlu/Mermer.

Im Viertelfinale am Samstag treffen sie auf die US-Amerikaner Patterson/Slick. Für Martin Ermacora/Moritz Pristauz kam in der Olympiastadt von 2020 hingegen im Achtelfinale das Aus, das direkt in die Runde der letzten 16 eingezogene Duo unterlag den Deutschen Betzien/Erdmann knapp 1:2 (-21,16,-13). Sieglos in der Gruppenphase ausgeschieden sind Anja Dörfler/Stephanie Wiesmeyr, im zweiten Match verloren sie gegen die Chinesinnen Wang Xinxin/Zeng Jinjin 0:2 (-18,-10). (APA)