Die Beach-Volleyballer Robin Seidl/Philipp Waller haben das 3*-World-Tour-Turnier der Beach-Volleyballer in Tokio auf dem fünften Platz beendet. Die Haiyang-Sieger der Vorwoche mussten sich am Samstag im Viertelfinale den US-Amerikanern Casey Patterson/Stafford Slick mit 0:2 (-17,-12) geschlagen geben. Weiter geht es für die Österreicher kommende Woche beim Major in Wien. (APA)