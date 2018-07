Von Roman Stelzl

Kitzbühel – Wer vom Kitzbüheler Tennis-Stadion weg über das Gelände der Generali Open spaziert, tritt auf eine Menge Sport-Legenden drauf. Auf dem „Walk of Fame“­ taucht alle ein, zwei Meter ein Sieger in der 73-jährigen Turniergeschichte auf. Wer sich dabei auf die Suche nach einem Österreicher macht, braucht einige Zeit, ehe er 25 Jahre in der Vergangenheit den Namen Thomas Muster am Boden aufleuchten sieht.

Nach der heute startenden 74. Auflage soll dieser Weg kürzer sein. Und gleich beim ersten Sieger enden. Denn 2018 soll das Jahr der Österreicher sein – vier sind im Hauptfeld dabei. Für drei ist der ATP-Einsatz Kür, für einen ist der Titel fast schon Pflicht.

Dominic Thiem: Die Nummer eins des Turniers soll für den 24-jährigen Niederösterreicher keine Last sein – der Heimauftritt könnte aber eine werden. So groß die Liebe Thiems zu Kitzbühel auch ist, als Favorit konnte der Weltranglisten-Achte in der Gamsstadt nicht überzeugen: 2016 unterlag Thiem zum Auftakt überraschend Landsmann Jürgen Melzer, im Jahr zuvor kam im Halbfinale das Aus. 2014 schaffte es der Sandplatz-Liebhaber als Außenseiter ins Finale und unterlag dort David Goffin (BEL). Nach der Auszeit 2017 kommt Thiem nun mit drei Turniersiegen und einem French-Open-Finale als ganz großer Turniersieg-Favorit zurück und sagt: „Der Kitzbühel-Sieg ist ein ganz großes Karriereziel.“ Am Mittwoch beginnt sein Auftritt im Einzel – der Dienstag wird morgen zum „Thiems-Tag“ durch den Doppel-Einsatz mit Dennis Novak, mit dem er 2016 im Finale stand.

Sebastian Ofner: Die Kitzbühel-Siegesbilanz von 75 Prozent liest sich mächtig – mehr als vier Partien sind es aber nicht, die der 22-jährige Steirer beim heuer mit 561.345 Euro dotierten Turnier gespielt hat. Im Vorjahr schaffte Ofner als Halbfinalist die große Sensation – nun kommt er als Challenger-Sieger von Astana (KAZ) mit fünf Siegen im Gepäck nach Tirol. „Kitzbühel ist für mich ein besonderer Ort. Hier habe ich einen der schönsten Erfolge gefeiert“, schwärmt Ofner, der morgen in Runde eins mit Qualifikant Martin Klizan eine harte Nuss zu knacken hat.

Dennis Novak: Die zweite Wildcard neben Sebastian Ofner ging an den 24-jährigen Niederösterreicher, der sich heuer in Runde drei von Wimbledon gekämpft hatte. Dazwischen hielt sich Novak mit Siegen in der zweiten deutschen Bundesliga fit. Alles, was nun in Kitzbühel kommt, ist eine Kür. Vor zwei Jahren feierte der Thiem-Trainingskollege seinen ersten World-Tour-Sieg in der Gamsstadt. „Mit Kitzbühel verbinde ich nur positive Erinnerungen“, schwärmt Novak, der heute (17 Uhr) im Österreicher-Duell auf Qualifikant Jurij Rodionov trifft.

Jurij Rodionov: Nur wenige hatten den 19-jährigen gebürtigen Weißrussen, seit 2015 österreichischer Staatsbürger, auf der Rechnung. Während Gerald Melzer in der Quali scheiterte, schaffte es der Wildcard-Spieler mit 6:1, 6:4 gegen Lorenzo Sonego (ITA) erstmals ins ATP-Hauptfeld. „Im Moment kann ich das noch gar nicht realisieren“, sagt Rodionov, der ein starkes Jahr mit dem Sieg über Landsmann Novak krönen könnte.