Von Roman Stelzl

Arco – „Die WM kann kommen!“ – mit diesen Worten brachte es Martin Roseneder, Pressesprecher der Kletter-WM in Innsbruck, am späten Samstagabend auf den Punkt. Es war das, was sich alle Beteiligten dachten. Vier Worte, die allen aus der Seele sprachen. Die große Heim-Weltmeisterschaft (6. bis 16. September) muss nicht erst in 38 Tagen beginnen. Es kann schon morgen, vielleicht nicht gleich heute losgehen. Denn im Vorstiegs-Klettern haben Österreichs Top-Profis ihre Hausaufgaben gemacht. Und viel mehr noch als das: Jakob Schubert und Jessica Pilz sind in Hochform und zählen nach dem letzten Weltcup am Samstag in Arco (ITA) zu den absoluten Gold-Favoriten.

„Ich muss nicht um den heißen Brei herumreden: Mein großes nächstes Ziel ist der Weltmeistertitel“, jubelte Schubert nach dem 21. Weltcup-Erfolg seiner Karriere. Im ersatzweisen „Heim-Weltcup“ von Arco zeigte der 27-jährige Innsbrucker seine Klasse und meisterte als einziger den zähen Übergang in den Schlussteil. Am Ende waren es drei Griffe, die Schubert vom Rest abheben sollten. Im geliebten Arco, wo Schubert 2017 nach fast drei Jahren ohne Sieg triumphiert hatte, holte er sich den zweiten Saisonsieg sowie den dritten Podestplatz. Damit liegt Schubert nach vier der sieben Stationen vorne und kämpft um den dritten Gesamtsieg nach 2011 und 2014.

Sogar noch besser war die Ausbeute bei der jungen Ausnahme-Athletin Jessica Pilz – um fünf Punkte besser, um genau zu sein. Die 21-jährige Wahl-Tirolerin schaffte in Arco mit Rang zwei ihren vierten Podestplatz im vierten Weltcup. Dreimal blieb Rang zwei, einmal der erste Platz beim fälligen Premierensieg im Weltcup. „Ich fühle mich bereit für die Heim-WM und kann es kaum erwarten, dass es losgeht“, strahlte die Niederösterreicherin, die sich mit Sloweniens Star-Kletterin Janja Garnbret einen packenden Zweikampf um den Gesamtweltcup liefert.

Und dahinter? Bleiben einige Fragezeichen. Etwa bei der Telferin Christine Schranz, der Innsbruckerin Hanna Schubert oder dem Salzburger Max Rudigier. Sie alle waren heuer im Finale und sind heiße Kandidaten für eine WM-Überraschung.

Doch bis dahin ist es noch mehr als ein Monat – wie lässt sich diese „leere“ Zeit nach den gestaffelten Weltcup-Bewerben überbrücken? „Wir werden uns ein Programm ausdenken, der Fokus liegt jetzt ganz auf der WM“, erklärt Heiko Wilhelm, Sportdirektor des Kletterverbandes. Schubert selbst freut sich auf die Pause: „Nach den vier Weltcups ist das gut zum Regenerieren. Im Training kann ich jetzt gezielt an einigen Punkten arbeiten.“

Dabei gilt es, die WM-Kombination (Bouldern, Speed, Vorstieg) mit den Einzeldisziplinen in Einklang zu bringen, ohne den gern zitierten „Flow“ zu stören. Denn sicher ist: Die Goldhoffnungen für die WM hängen am Seil. Jenem im Vorstieg. Und da ist eine Medaille nach dem Vorprogramm nicht die Kür, sondern fast schon Pflicht.