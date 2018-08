Der Österreicher Stefan Denifl hat das belgische Radrennen Tour de Wallonie nach fünf Etappen auf Platz 29 beendet. In der Endwertung hatte der Tiroler aus dem Team Aqua Blue Sport 1:12 Minuten Rückstand auf Sieger Tim Wellens aus Belgien. Der letzte Tagessieg ging am Mittwoch in Waremme an Jens Debusschere (BEL), Denifl wurde zeitgleich 68. (APA)