Milton Keynes — Der Australier Daniel Ricciardo verlässt überraschend das Formel-1-Team Red Bull nach dieser Saison. Das teilte der österreichisch-britische Rennstall am Freitag mit. „Wir akzeptieren Daniels Entscheidung vollkommen", sagte Teamchef Christian Horner. Der 29-jährige Australier wechselt 2019 zum Formel-1-Team Renault. Das gab der französische Rennstall am frühen Freitagnachmittag bekannt.

"Es war eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner Karriere. Aber ich glaube, es war an der Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen", wurde Ricciardo in einer Renault-Aussendung zitiert.



Ricciardo nimmt nach fünf Jahren Abschied von Red Bull, sein Vertrag läuft Ende dieses Jahres aus. Der Mann aus Perth gab 2011 sein Fahrerdebüt in der Formel 1 für HRT, er gewann bislang sieben Grand Prix. Für Red Bull fährt noch der Niederländer Max Verstappen. (TT.com)