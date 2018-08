Brünn – Andrea Dovizioso und Jorge Lorenzo haben beim Motorrad-Grand-Prix von Tschechien am Sonntag in Brünn (Brno) für einen Doppelsieg von Ducati in der MotoGP gesorgt. Der Italiener setzte sich 0,273 Sekunden vor dem Spanier durch. Dritter wurde der Spanier Marc Marquez (Honda), der damit auch als WM-Führender nach Spielberg kommt, wo nächste Woche der Grand Prix von Österreich ansteht. (APA)