London – Dominic Thiem liegt in der Tennis-Weltrangliste nach seinem Achtelfinal-Aus in Kitzbühel nach wie vor an der achten Stelle. Bis auf den Platztausch von Grigor Dimitrow mit Kevin Andersen auf den Positionen fünf und sechs blieben die Top Ten unverändert. Neue österreichische Nummer zwei ist als 134. Dennis Novak, der durch seinen Erstrundensieg in Kitzbühel Gerald Melzer (137.) überholte.

An der Spitze thront bei den Herren weiterhin unangfochten Rafael Nadal vor Roger Federer und Alexander Zverev. Bei den Damen ist die Rumänin Simona Halep die Nummer eins. (APA,TT.com)