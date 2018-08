Wien – Knapp zweieinhalb Monate vor Beginn des Erste Bank Open (20. bis 28.10.) in der Wiener Stadthalle sind am Dienstag die nächsten prominenten Namen für das Tennis-Traditionsturnier bekannt geworden: Mit Grigor Dimitrow, der im Vorjahr die ATP World Tour Finals in London gewonnen hat, und dem australischen „Enfant terrible“ Nick Kyrgios kommen zwei weitere Spieler erstmals nach Wien.

Bereits zuvor waren neben Österreichs Top-Ten-Star Dominic Thiem auch Kei Nishikori und der diesjährige Australian-Open-Halbfinalist Hyeong Chung verpflichtet worden. Zudem kommt der 20-jährige US-Jungstar Frances Tiafoe zu seiner Wien-Premiere. Fix ist auch die Rückkehr von Titelverteidiger Lucas Pouille. Turnierdirektor Herwig Straka hat freilich noch einen absoluten Topstar im Visier: Es gibt bereits seit einiger Zeit intensive Gespräche mit Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray.

„Wir sind ständig bestrebt, den Tennisfans neben Publikumslieblingen auch neue Spieler zu präsentieren. Es passt daher sehr gut in unsere Strategie, dass einige klingende Namen heuer erstmals in der Wiener Stadthalle zu sehen sein werden. Dazu arbeiten wir intensiv daran, einen Spieler aus dem Kreis der drei Superstars Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray in diesem Jahr ebenfalls nach Wien zu holen“, erklärte Turnierboss Straka in einer Aussendung vom Dienstag. „Spätestens bei den US Open“ sollte es ein Ergebnis geben. (APA)