Brands Hatch – Keinen Podestplatz für Österreich hat es am Sonntag im zwölften Saisonrennen im Deutschen Tourenwagen Masters in Brands Hatch gegeben. Der Salzburger Philipp Eng landete im BMW unmittelbar vor dem Tiroler Mercedes-Piloten Lucas Auer auf dem siebenten Rang. Der Tagessieg ging an den britischen Stallkollegen Auers, Paul di Resta, vor Landsmann und Gesamtleader Gary Paffett, ebenfalls Mercedes.

Paffett hat nach 12 von 20 Rennen nun 29 Zähler Vorsprung auf Di Resta. Auer und Wittmann liegen mit je 110 Punkten ex aequo auf Rang drei, Eng ist Gesamt-Achter.

Starke Leistung von Auer

Auer zeigte eine kämpferisch starke Leistung, wurde er doch mehrfach unverschuldet zurückgeworfen. Gleich in Runde eins vom Niederländer Robin Frijns. „Robin hat sich ein bisserl verschätzt und ist mir ins Auto gefahren. Dann war ich Letzter. Das war schlimm“, meinte Auer. Danach habe er eine gute Pace gehabt.

Doch dann verlor er wegen eines „Problems beim Boxenstopp“ wieder viele Ränge und fiel auf Platz 14 zurück. „Dann habe ich ganz gut zeigen können, dass man auf der Strecke doch überholen kann“, meinte Auer schmunzelnd. Sauer war der Tiroler aber nicht. „So ist Rennsport, da verläuft nicht immer alles easy.“

Nachtrennen halten in DTM Einzug

Die nächsten Rennen bringen in zwei Wochen in Misano (25./26.8.) eine Premiere: Es werden die ersten Nachtrennen der DTM überhaupt, beide werden um 22.20 Uhr Ortszeit gestartet.

DTM-Ergebnisse Brands Hatch: 1. Paul Di Resta (GBR) Mercedes 56:23,282 Min. - 2. Gary Paffett (GBR) Mercedes + 1,019 Sek. - 3. Rene Rast (GER) Audi 1,376 - 4. Pascal Wehrlein (GER) Mercedes 11,484 - 5. Marco Wittmann (GER) BMW 14,312 - 6. Mike Rockenfeller (GER) Audi 14,841 - 7. Philipp Eng (AUT) BMW 17,239 - 8. Lucas Auer (AUT) Mercedes 17,972

Gesamtwertung (nach 12 von 20 Rennen): 1. Paffett 177 Pkt. - 2. Di Resta 148 - 3. Auer und Wittmann je 110 - 5. Edoardo Mortara (ITA) Mercedes 101 - 6. Timo Glock (GER) BMW 101. Weiter: 8. Eng 83