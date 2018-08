Österreichs Volleyballnationalteam der Damen hat am Mittwoch in Steyr einen Fehlstart in die EM-Qualifikation hingelegt. Zum Gruppe-B-Auftakt unterlag die ÖVV-Truppe der Schweiz 1:3 (18,-13,-11,-19) und steht damit ohne Punkte da. Im Parallelspiel besiegte Kroatien Albanien in Zagreb 3:0. Die Albanerinnen sind am Sonntag in Tirana Österreichs nächster Gegner. Die Top zwei kommen zur Endrunde 2019.

Die Österreicherinnen erwischten einen guten Start, profitierten aber im klar gewonnenen ersten Satz auch von Eigenfehlern der Schweizerinnen. Dann aber riss der rot-weiß-rote Faden, vor allem das Service klappte nicht mehr. „Da haben wir die Balance verloren“, analysierte ÖVV-Teamchefin Svetlana Ilic nach der Niederlage der Zweiten der Silver European League. „Es war zu viel Druck für meine Mädchen.“ Die Serbin führte auch ins Treffen, dass einige ihrer Schlüsselspielerinnen nicht ganz fit seien.

So war u.a. Srna Markovic nicht im Vollbesitz ihrer Fähigkeiten, die neu in Italiens erste Liga transferierte Leistungsträgerin setzte nicht wie gewohnt Impulse. „Wir hatten Fehler, die wir normal nicht machen“, erklärte Ilic im ORF-Interview. „Die Schweiz hatte mehr Druck und Aggressivität. Nach dem ersten Satz waren wir nicht bei mehr als 30, 40 Prozent. Wir haben Fehler gemacht, die wir normal nicht machen.“ Die Niederlage müsse nun ohne Emotionen gut analysiert werden.

Für Libera Sophie Wallner sei nach dem ersten Satz das taktische Konzept verlorengegangen. „Wir haben nicht mehr so aggressiv gespielt, hätten den Sack zumachen müssen“, meinte die 29-Jährige. „Wir werden uns für die nächsten Spiele besser einstellen und eine bessere Performance zeigen.“ Ähnlich argumentierte Dana Schmit: „In der Qualifikation ist noch alles möglich. Wir müssen jetzt überraschen.“ Neben Pflichtsiegen gegen Albanien ist nun wohl ein Auswärtserfolg in Kroatien oder der Schweiz nötig.

Quasi Matchwinnerin der Eidgenossinnen war Laura Künzler mit 21 Punkte, bei den Gastgeberinnen brachte es Katharina Holzer auf 13 Zähler. Die Albanerinnen verloren ihr Auftaktmatch in Zagreb gegen Kroatien 0:3 (-20,-14,-17).