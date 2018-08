Matthias Schwab hat die Auftaktrunde beim Nordea Masters in Göteborg verpatzt. Der Österreicher spielte am Donnerstag auf nassem Terrain mit sechs Bogey und drei Birdies eine 73er-Runde (+3) und muss am Freitag um den Cut kämpfen. Während der erstmals mit Wiesberger-Caddie Shane Koeries spielende Schwab vorerst um Platz 100 rangierte, gelang dem Franzosen Clement Sordet eine 62er-Runde. (APA)