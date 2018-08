Tour-de-France-Etappensieger John Degenkolb wird im kommenden September nicht an der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Innsbruck und Tirol teilnehmen. „Der Kurs ist einfach zu schwer. Das macht für mich keinen Sinn, zur WM zu fahren“, sagte der 29-jährige Deutsche.

Das WM-Straßenrennen der Männer am 30. September geht über 258,5 Kilometer und 4.670 Höhenmeter. In diesem Jahr feierte Degenkolb auf der neunte Etappe in Roubaix seinen ersten Tageserfolg bei der Tour de France. (APA)