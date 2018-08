Der Tiroler Patric Grüner und die Vorarlbergerin Anna Bachmann haben das Langstrecken-Radrennen Race Around Austria gewonnen. Bachmann benötigte für die 2200 Kilometer lange Strecke 4 Tage, 13 Stunden und 31 Minuten und siegte mit Streckenrekord vor der Schweizerin Beatrix Zgraggen.

Bei den Herren siegte der Längenfelder Grüner in 3 Tagen, 16 Stunden und 24 Minuten und stand nach drei zweiten Plätzen (2014 - 2016) erstmals auf dem obersten Treppchen. „Ich bin jetzt zum vierten Mal dabei und freue mich riesig. Ich hatte anfangs einige Probleme, musste mehr schlafen als geplant, wodurch ich in Rückstand geriet“, schilderte Grüner. Diesen konnte der 32-jährige Ötztaler allerdings Kilometer für Kilometer aufholen und „als wir im schönen Tirol in den Bergen waren, habe ich dann Gas gegeben“. (TT.com)